Sağlık Bakanı Koca: Türkovac, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelen Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Türkiye’nin yerli aşısı Türkovac çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

Bakan Koca’nın şu ana kadar Türkiye genelinde 118 milyon doz aşılama yapıldığı bilgisini paylaştığını yazan Acet, “Faz-3 çalışmaları için yürütülen çalışma son safhaya gelmiş durumda. Sinovac’la Türkovac’ın etkinliğini karşılaştırma anlamında ikinci bir çalışma da ayrıca yürütülüyor” diye yazdı.

Türkovac aşıyla ilgili gönüllü sayısının henüz 3 bin rakamına ulaşılmadığı bilgisini aktaran Acet, Bakan Koca’nın Türkovac aşısıyla ilgili şu bilgileri paylaştığını yazdı:

“Türkovac, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak.

Küçük ölçekli üretim yapıldı. Büyük ölçekli üretim için acil kullanım onayı bekleniyor. Endonezya, Malezya dâhil birçok ülke, güvenilir buldukları için dört gözle bu aşıyı bekliyorlar.”

Acet, Koronavirüs ile ilgili hastanelerdeki yoğunlukla ilgili Bakan Koca’nın “Hastane yükü, son 10 haftadır stabil şekilde seyrediyor. Hatta, son bir hafta içinde hastane yükünde azalma başladı” dediğini aktardı.

Acet, kapanma olup olmayacağıyla ilgili soruya Bakan Koca’nın “Okulların kapanması dâhil herhangi bir kapanma tedbiri düşünmüyoruz. Çünkü aşı var” cevabını verdiğini yazdı.

Acet, Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık eğitimi ve uzman doktorların özlük haklarıyla çalışma yürüttüğünü ve yakında müjdeli bazı haberlerin gelebileceğini yazdı.

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