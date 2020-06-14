Sağlık Bakanı Koca: Sonbaharda grip olanlara da Covid-19 testi yapacağız

Yeni tip Koronavirüs salgınında 1 Haziran sonrası 'Yeni Normal' sürecine girildikten sonra vaka sayılarında yeniden artış olmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran sonrasındaki süreci "Dalgalı denizde limana yanaşmaya çalışan deniz gibiyiz. Dikkat etmezsek yüksel dalga bizi kıyıdan uzaklaştırır" sözleriyle anlattı.

Sabah gazetesine değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca 'Yeni normali bulma döneminde vaka sayılarında inişli çıkışlı seyir olabilir. Mühim olan ölüm sayılarının azalması ile yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının da sağlık sistemi bakımından yönetilebilir sınırlarda kalması" dedi.

Bakan Koca vaka sayılarında genel artış eğiliminden çok, taziye, asker uğurlaması gibi yakın temaslar nedeni ile ani ve çoğunlukla lokal artışlar olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca sonbaharda görülen mevsimsel gribin Covid-19'dan ayrışması için belli başlı yakınması olan her kişiye test yapılacağını duyurdu.