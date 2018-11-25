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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastaneleri, üniversiteler hastanesi olacak

Sigarada tek tip modeli yolda...

25 Kasım 2018 14:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin birden fazla üniversite hastanesiyle işbirliği yapabileceğini belirterek, "Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi yapmayı planlıyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların yeni dönemde karakoldan serbest kalamayacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Cezalar paraya dönüşemeyecek. Meclis iradesiyle yeni bir düzenleme yapılmalı” dedi.

CNN TÜRK’te soruları yanıtlayan Koca, sigarada tek tip paket dönemine geçileceğini duyurarak “Bundan böyle markasının yüzde 5’i geçmeyen oranda yer aldığı tek tip tek renk uygulaması, cumhurbaşkanımızın onayında sonra devreye girmiş olacak”  açıklamasında bulundu.

Sağlık politikaları hakkında da bilgi veren Koca, 2023 yılında yatak sayısını 150 bine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

“Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi yapmayı planlıyoruz” diyen Koca, bu hastanelerin birden fazla üniversite hastanesiyle işbirliği yapabileceğini açıkladı.

Koca ayrıca “Sağlık Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenme sözleşmesi imzalamamıştır” dedi.

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