Sağlık Bakanı Koca, nüfusa oranla vaka artışının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştığı grafikle, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının en çok arttığı illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı" bilgisini verdi.