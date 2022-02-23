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Medya

Sağlık Bakanı Koca’nın  yardımcısının ‘çift maaş’ haberlerine erişim engeli: “İtibarı zedeleniyor”

23 Şubat 2022 11:33

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin yaptığı başvuru sonucu çift maaşlı olduğuna dair haberler hakkında erişim engeli kararı verildi.

Karar metninde, “İçeriklerde talep edenin itibarı ve saygınlığının zedelenmesine neden olacak paylaşımların olduğu anlaşılmakla 5651 sayılı Kanunun 9/3-4 maddesinde belirtilen şartlar oluştuğundan talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir” denildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı Şuayip Birinci'nin Türksat'ta Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettiğini belirterek, iki maaş toplamının 44 bin 775 lira yaptığını söylemişti.

 

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