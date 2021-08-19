Sağlık Bakanı Koca'nın yardımcısı Şuayip Birinci, Türksat'ta yönetim kurulu üyesiymiş: İki maaşının toplamı 44 bin 775 lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı Şuayip Birinci'nin Türksat'ta Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettiğini belirterek, iki maaş toplamının 44 bin 775 lira yaptığını söyledi.

Birden çok maaş alan AKP’lileri tespit edip kamuoyuna duyuran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Sağlık Bakanı Koca’nın yardımcısı Şuayip Birinci'nin Türksat Yönetim Kurulu Üyeliğinden ikinci maaşını aldığını tespit etti.