Sağlık Bakanı Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz, her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk yeni tip Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararların açıklanmasını önesinde, "Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı dört şey tesis eder: Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" diye yazdı.