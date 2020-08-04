Sağlık Bakanı Koca: Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız; tedbir alın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de uzun süre sonra günlük yeni tip Koronavirüs vaka sayısında 1.000'in aşılmasının ardından uyarıda bulunarak, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın."



Koca, akşam saatlerinde Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1083 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 765'e, vaka sayısı 234 bin 934'e yükseldi.

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