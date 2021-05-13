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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

13 Mayıs 2021 15:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları ifade etti:

“Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.”

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