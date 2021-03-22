Sağlık Bakanı Koca, iş yerinde maskesini çıkaranları uyardı: Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz, lütfen sorumlu davranın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş yerinde maskesini çıkaran vatandaşları uyardı. Bakan Koca, “İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın” uyarısında bulundu.

Bakan Koca şunları kaydetti:

“İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.”