Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen yolcuların şu ana kadar çalışılmış numunelerinde Koronavirüs tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen ve Koronavirüs şüphesiyle Ankara'da karantina altında alınan yolculara ilişkin, şu ana kadar incelenen hasta numunelerinde Koronavirüs'ün pozitif çıkmadığını açıkladı.

38 derecenin üzerinde olan herhangi bir yolcu olmadığını belirten Koca, "4 kişinin öksürük bulgularının olduğunu ancak ateşlerinin olmadığını ifade etmek istiyorum. Şu anda Koronavirüs'ün tespit edildiği hastamız yok. 3'te 2 kontroller tamamlandı, kalan 3'te 1'in çalışmaları kontrol amaçlı devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen ve Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan 132 yolcu ile 8 mürettebatın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"4 yolcumuzun soğuk algınlığı şikayetleri sebebiyle risk etmemek için bugün karantinaya alınmaya karar verilmişti. Bugün Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına aldık. Burayı ziyaret ederek. Bütün yolcuların hepsi ayrı birer odada hizmet verilerek takip yapılıyor. Her birine tek kullanımlık malzemeler veriliyor.

130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular var. 50 yaş üstü 11 kişi bulunuyor. Risk oluşturan sadece 2 hastada diyabet, 1 hastane hipertansiyon olduğunu biliyoruz. Ama diğer arkadaşların 50 yaş altı genç nüfus bulunuyor. Şu an 132 + 10 kişide 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuz yok.

Şu ana kadar çalışılmış numunelerden pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı. 4 kişide soğuk algınlığı ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum.

Burada hassasiyet göstermemiz, özellikle Kum kentinden geçmiş yolcularımız için 14 günlük süreci gözlemlemek istiyoruz. Risk gruplarını tespit ederek ne kadarlık sürede takip edilmesi gerekiyorsa bakılacak. Şu anda Koronavirüs hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Şu ana kadar 3'te 2 kontroller tamamlandı, kalan 3'te 1'in çalışmaları kontrol amaçlı devam ediyor."