Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık vaka sayısı İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 333,09 olarak güncellendi.

Ayrıca İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van, ve Siirt oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek."

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2,5 aylık değişim durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve 6 Mart, 16 Mart, 20 Mart, 30 Mart, 3 Nisan, 13 Nisan, 18 Nisan ve bugün (26 Nisan) yayınladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:

İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57 - 178,25 - 251,12 - 401,62 - 591,45 - 804,97 - 920,57 - 854,75

Ankara: 35,49 - 39, 84 - 54,83 - 68,53 - 107,99 - 184,29 - 272,79 - 419,06 - 534,14 - 567,88

İzmir: 44,39 - 53,42 - 66,47 - 78,75 - 111,41 - 156,48 - 218,88 - 304,07 - 351,97 - 333,09