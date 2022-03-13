Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 24 Şubat- 4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de ise 456,19 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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