Sağlık Bakanı Koca: Hepimiz can derdindeydik, Koronavirüs'ü unutmuş olabiliriz, yeniden dikkat etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaptığı açıklamada Koronavirüs salgınını hatırlattı. Bakan Koca, "Hepimiz can derdindeydik, Koronavirüs'ü unutmuş olabiliriz, yeniden dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca, depremzedelerden üçünün ağır yaralı, sekiz kişinin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Koca'nın açıklamaları özetle şu şekilde:

"Dün gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet amca enkazdan sağ çıkmıştı. Ahmet amcamız diyalize alındı, durumu iyi. İnci kızımızın genel durumu iyi, kendisini ziyaret ettim. Organ fonksiyonları ve doku zedelenmesi nedeniyle kontrol altında.

Buse kızımız 1-2 güne taburcu olacak. Doğanlar apartmanında 3 çocuğu ile sağ çıkarılan Seher Perinçek dahiliye servisinde tedavi ediliyor.

2 çocuğun durumu iyi. 7 yaşındaki kardeşleri ne yazık ki enkazdan çıkarıldığında hayatını kaybetti, 1 çocuğa ise enkaz altında ulaşılamadı.

Can kayıplarının acısı diğer acılarla mukayese edilemez.

Bunlar zor günler, bu şoku atlatamayız. Hepimiz can derdindeydik, korona virüsü unutmuş olabiliriz, yeniden dikkat etmeliyiz. Yeni can kayıplarının önüne geçmeliyiz."

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