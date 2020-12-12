Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması: Faz 2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacak

TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunan Koca, bugüne kadar 130 bine yakın sağlık çalışanına yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaştığını açıkladı. Koca, "225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yerli aşıda Faz 2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacak.

"Bugüne kadar 130 bine yakın sağlık çalışanımıza virüs bulaştı, 225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı.

"2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik.

"Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir."