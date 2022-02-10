Sağlık Bakanı Koca'dan 'uzaktan sağlık hizmeti' açıklaması: Artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak

Sağlık Bakanı Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!" açıklamasını yaptı.

Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ BAŞLIYOR

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.

Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK mümkün olacak. USH hayırlı olsun!"

TIKLAYIN | Sağlık Bakanlığı’ndan uzaktan muayene ve tedavi yönetmeliği