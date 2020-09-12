Sağlık Bakanı Koca'dan Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilen videoya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası olduğunu söyleyen Ensari Koç ile ilgili olarak bir paylaşım yaptı.

Koç, Tuzla Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmediğini, salgına yakalandığı için işinden kovulduğunu ve gidecek hiçbir yeri olmadığını söylemiş, "Bir yere gidemiyorum, şu an hastanenin önündeyim. Rahatsızım, nefes almakta zorlanıyorum, sürekli öksürüyorum, başım ağrıyor, halsizim. Kimse bana yardım etmiyor" demişti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Koç'un 30 Ağustos'ta yapılan testini pozitif çıktığını ilaç tedavisine başlandığını, tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinde ise sonucun negatife döndüğünü kaydetti.

"Çalıştığı işyeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti"

Koç'un talebi üzerine tetkiklerinin yeniden yapıldığını ifade eden Koca, "Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok" bilgisini paylaştı.

Koca'nın paylaştığı açıklama şöyle devam etti:

"Kendisiyle yapılan görüşmede; hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhane konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı işyeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti."

Koca, Koç'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak koronavirüs konusunda her zamankinden daha duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.

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