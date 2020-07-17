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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Survivor finali' açıklaması: Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı

17 Temmuz 2020 22:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe kurallarının görmezden gelinmesine ilişkin açıklama yaparken, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

Geçen gün düzenlenen Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması tepki çekmişti. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."

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