Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR taramasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs'e ilişkin yaptığı basın toplantısında 13 Eylül Pazartesi gününden itibaren okullarda öğrencilere PCR tarama testleri yapacaklarını duyurmuş, tartışma konusu olmuştu. Koca, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak."