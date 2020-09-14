Sağlık Bakanı Koca'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin açıklamasından bir kısmı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız."

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