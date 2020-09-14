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Sağlık Bakanı Koca'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

14 Eylül 2020 22:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin açıklamasından bir kısmı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız."

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