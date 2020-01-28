Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Tedbirler alındı, vatandaşlarımız endişe etmesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim. (Corona virüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirler alındı vatandaşlarımız endişe etmesin" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim.

"(Corona virüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirler alındı vatandaşlarımız endişe etmesin.

"(Çin'deki Türk vatandaşları) Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız"

"Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."