Sağlık Bakanı Koca'dan Gökhan Özoğuz'a: Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi akşamı Bilim Kurulu ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı konuşmada; vaka artışına ilişkin kullandığı “Vakaların artmasından hepimiz sorumluyuz, 84 milyon” ifadelerini eleştiren müzisyen Gökhan Özoğuz'a yanıt verdi. Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, yaptığı basın toplantısında bir gazetecinin "Artan vaka sayılarının sorumlusu gerçekten tedbir almayan vatandaş mı?" sorusuna, "Sorumlu hepimiziz, 84 milyon. Bilim Kurulu başından beri bu salgının, bulaşın nasıl olduğunu hep anlatageldi" yanıtını vermiş, eleştirilere neden olmuştu.

Gökhan Özoğuz: Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum?

Twitter'dan Fahrettin Koca'nın açıklamasına Twitter'da tepki gösteren Gökhan Özoğuz, Koca'yı etiketleyerek "Tavan yapan Vakalardan Ben neden sorumluyum ya ? 1 senedir Kendimle konuşmaktan şizofren oldum, Kongreye falan da yok. Sayın @drfahrettinkoca Aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi Aşılasanız acaba, belki biter Virüs. Boş boş Kapanacağımıza onu mu denesek" dedi.

Koca ise Özoğuz'a yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

Gökhan Özoğuz'dan Bakana yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıt veren müzisyen Gökhan Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @drfahrettinkoca Bizler Her zaman seve seve bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu Mücadelemiz sırasında, Özellikle Aşı konusundaki gayretlerinizin de, Halkımızın Can güvenliği için artmasını rica ediyoruz Kolaylıklar dilerim."