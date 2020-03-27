Sağlık Bakanı Koca'dan evine 125 tanı kiti alan Murat Sancak açıklaması: Yapılması gereken yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve son dönemde sağlık sektöründeki faaliyetleriyle dikkat çeken iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın yeni tip Koronavirüs için 125 test kiti almasına yönelik olarak, "Şahısların veya özel kuruluşun kendi başına dışarıdan veya içeriden kit alarak numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. Yapılması gereken yapılacak" diye konuştu.

Murat Sancak, Koronavirüs tanı kiti denerken çekilen görüntüleri sonrası sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler için "Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır" ifadelerini kullanmış ve 125 test kitini 12 bin 125 TL'ye aldığının faturasını paylaşmıştı.

Fahrettin Koca: Bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışılabilir olmasını doğru bulmuyorum

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basının karşısına geçen Fahrettin Koca, bir gazetecinin Murat Sancak'a yönelik sorusunu, "Testlerle ilgili özellikle hiçbir vatandaşımızın ücret vererek testleri yaptırmaması gerektiğini, bu testlerin hangi laboratuvarlarda çalışılması gerektiğinin iznini de bakanlık olarak veriyoruz.

TIKLAYIN - Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak evine 125 adet Koronavirüs test kiti almış!

Pozitif vaka tespit edilirse o hastanın temas ettiği kişilere bizim bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Herkesin bulunduğu yerde izin almadan, bakılan hastayı bize bildirmeden test yapılabilirliği dünyada da istenen bir şey değil. Şu anda üniversite hastaları ve PCR çalışabilir laboratuvara izin vererek bir gayret içinde olduk.



Şahısların veya özel kuruluşun kendi başına dışarıdan veya içeriden kit alarak numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. Herhangi bir kişinin kendi başına bizden izinsiz bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışabilir olmasının doğru olmadığını bunun için de yapılması gereken neyse yapılır diye söylüyorum." diye yanıtladı.