Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'ye: Bu süreçte karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla mücadelesini anlattı. Koca, "Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus başkanlığında farklı ülkelerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen ve tüm dünyada canlı yayınlanan DSÖ haftalık bilgilendirme toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Türkiye’ adına sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ ve tüm küresel paydaşlarla iş birliğini en üst düzeyde devam ettirdiklerini belirtti.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Biz her zaman güçlü bir DSÖ’ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz"

"Hastalığın pnömoniye doğru ilerleme oranını yüzde 60’dan yüzde 12’ye düşürdük"

Türkiye’deki güncel vakaların durumunu aktaran Bakan Koca, tedavide başarılı sonuçlar aldıklarını, ölüm oranının düşük kaldığını ve vaka artışının da yavaşladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı 991 bin 613’tür. Dünkü günlük test sayımız ise 43 bin 498’dir. Bu anlamda da çok önemli bir kapasite geliştirdiğimizi düşünüyorum. Erken tedavi protokolleri sayesinde hastalığın pnömoniye doğru ilerleme oranını yüzde 60’dan yüzde 12’ye düşürdük. Tedavinin ileri safhalarında entübasyon için acele etmeyerek hastalara yüzüstü pozisyonda hızlı akım oksijen tedavisi vererek olumlu sonuçlar aldık.

Entübe edilmeyen hastaların iyileşme oranlarında anlamlı bir yükseklik yakaladık. Buna paralel olarak yoğun bakıma giren hastalarda vefat oranı da progresif bir şekilde yüzde 58’den yüzde 10’a düşüş göstermiştir. Filyasyon çalışmalarıyla ortalama 44 saatlik bir süre içinde temaslıların yüzde 99’una, yani yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıldı."

Alınan tedbirlerle ilk ölüm vakasından sonra 30’uncu günde pik seviyesini yakalandığını vurgulayan Koca, Türkiye’nin virüsün en geç girdiği ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Koca, “Vaka-ölüm oranı bakımından da Avrupa’nın düşük ülkelerinden birisi olmuştur. Bu iniş trendini sürdürmek adına ülkemiz, tedbirleri bir süre daha devam ettirme niyetindedir. Düşük rakamlara kanarak rehavete kapılmayacaktır" dedi.

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