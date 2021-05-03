Sağlık Bakanı Koca’dan CHP’li Tuncay Özkan’a ‘ölüm raporu’ yanıtı: Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Koronavirüs tedavisi görürken Cemal Küçükşahin isimli bir vatandaşın ölüm raporunda bulaşıcı olmayan hastalık yazıldığını belirterek, “Virüsle mücadele etmek yerine saklamak niye? Vakaları da böyle mi gizliyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi.

Koca, söz konusu vatandaşın bakanlığın kayıtlarında Covid-19 olarak yer aldığını ifade ederek, “Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur” diye yazdı.

"Vakaları da böyle mi gizliyorsunuz?"

CHP'li Tuncay Özkan, kişisel sosyal medya hesabından Cemal Küçükşahin isimli bir vatandaşa ait ölüm belgesini paylaşarak şunları kaydetti:

“Covid-19 tedavisi görürken can veren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşimin başka sağlık sorunu yoktu diyor. Virüsle mücadele etmek yerine saklamak niye? Vakaları da böyle mi gizliyorsunuz? Şeffaflık nerede?”

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı kişisel sosyal medya hesabından CHP’li Özkan’a verdiği yanıtta, yeni bir belge paylaşarak, “Covid-19 tedavisi görürken can veren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşimin başka sağlık sorunu yoktu diyor. Virüsle mücadele etmek yerine saklamak niye? Vakaları da böyle mi gizliyorsunuz? Şeffaflık nerede?” diye yazdı. Bakan Koca, Özkan’ın paylaştığı belgedeki, “Ölüm nedenleri hekimin ‘kontrol onayı sonrası onaylı belgeyi, yeniden elektronik imzalaması ile yazdırılabilecektir” notuna dikkati çekti.

Koca şu açıklamaya yer verdi:

Tuncay Özkan'ın paylaştığı belge:

Fahrettin Koca'nın paylaştığı belge: