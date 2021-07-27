Sağlık Bakanı Koca'dan aşı vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 20 bine dayanmasına ilişkin Twitter hesabından uyarıda bulundu. Koca ikinci ve üçüncü doz aşının önemine dikkat çekti.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamaları kaydetti:
"Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."