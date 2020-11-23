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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 10 ilin sağlık müdürüyle Koronavirüs toplantısı

23 Kasım 2020 23:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi.

Koca, Twitter'dan 10 ilin sağlık müdürüyle video konferansla yaptığı toplantıya ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda" ifadesini kullandı.

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