Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını, durumun üretim aksaklığından kaynaklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada BioNTech aşısını tercih edeceklerin sevkiyattaki azalma nedeniyle randevusuz sağlık kuruluşlarına gitmemesi gerektiğini belirtti.

Koca, şu açıklamayı yaptı: