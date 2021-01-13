Sağlık Bakanı Koca: Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de acil kullanım onayı alan Çinli şirket Sinovac'ın aşısı CoronaVac'a ilişkin konuşurken, "Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, Türkiye'de başlayacak aşılama çalışmasında ilk aşıyı kendisinin olacağını söylerken, "Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacak" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Covid-19 aşısı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktı.

Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz 14 gün sürecek güvenlik süreçlerine başlamıştı. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır.

"Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir.

"Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.

"Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

"Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacak.

"Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız.

"Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

"Bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlattığımız bir gündür.

"Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum."