Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den bugün Türkiye'ye doğru yola çıkacağı açıklanan Sinovac aşısının bir iki gün gecikeceğini duyurdu.

Koca, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Aşının gelişi daha önce de ertelenmişti

Sinovac aşısının 11 Aralık sonrası Türkiye'ye gelmesi beklenirken yaşanan gecikmeyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözleşme gereği 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi yazılıydı, ayın 5'inden itibaren firmada, depolarda bu aşı hazırdı. İzinlerin alınması bu gecikmeyi oluşturdu, başka hiçbir sebep yok. Bugün de bütün izinler tamamlandı." ifadelerini kullanmıştı.