T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Aşılama programımız hazır; vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

28 Aralık 2020 00:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıların zorunlu olmayacağını belirterek, "Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşılarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Eski açıklamalarından birini alıntılayarak açıklama yapan Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.

Tıklayın: Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi

ETİKETLER

fahrettin kocasağlık bakanıkoronavirüscovid19koronavirüs aşısıçin aşısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24