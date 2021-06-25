Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Koronavirüs aşı yaptıranların oranının yükseldiğini belirterek, aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" açıklamasını yaptı.

Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili ve oranlarını paylaştı.

Buna göre aşılama en yüksek olan 10 il sırasıyla şöyle:

Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop.