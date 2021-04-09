Sağlık Bakanı Koca: Aşı konusunda sözleşmelere uyulmuyor, hedefim haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün yeni bir rekor kıran Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin olarak, "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef. Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok. Aşı konusu, sadece bizde değil tüm dünyada sorun. Yapılan bütün hesaplar, tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor. Ama biz ısrarla takipteyiz. Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Koca'yla olan görüşmesini bugünkü köşesine taşıdı.

Hakan, Koca'nın aşı konusunda tüm dünyada sorun yaşandığını söylediğini ve "Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac, her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ay da gelmiş olacak, gelecek ay da gelmiş olacak. BioNTech’ten 4.5 milyon doz geldi, biliyorsunuz. Uğur Hoca’yla dün görüştüm, yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı da artacak. BioNTech’in miktar olarak artacağı kesin" sözlerini aktardı.

"Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım"