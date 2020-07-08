Sağlık Bakanı Koca: Mevcut durum belli şehirlerdeki artışlardan kaynaklanıyor, Anadolu'da birinci dalga devam ediyor

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ün seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, vakaların belli illerde yoğunlaşmış olduğunu dile getirerek, "Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımdan çok belli şehirlerdeki artışlardan kaynaklanıyor. Anadolu'daki illerimizde Eskişehir, Ankara, Kütahya, Sakarya gibi daha tamamlamadığını ve devam ettiğini görüyoruz. Anadolu'da birinci dalga hâlâ devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından pandeminin genel durumunu değerlendirdiği açıklamasında, bazı şehirlerin hâlâ pik noktasına ulaşmadığını ifade etti. Okulların 31 Ağustos'ta açılması planına da değinen Koca, "Salgının seyrinde farklılık olmazsa açılmış olur. Farklılık olursa eğitim uzaktan olarak devam eder ya da farklı yöntemlerle devam eder" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa'da görüldüğünü açıklarken, en az vakanın ise Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik'te görüldüğünü belirtti.

Kurban Bayramı'nda alınması planlanan tedbirlere de değinen Koca, "Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ancak bayram için il bazında yer yer kısıtlamalar gündeme gelebilir" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Dün 19 insanımızı kaybettik, umutları son ana kadar koruyan 19 aile sizce neler hissetti? Bu ölümler önlenebilir sebeplere bağlı. Covid-19'dan kaçınmak mümkün. Hastalığa yol açan virüs solunum yoluyla bulaşlıyor. Maske çok önemli bir tedbirdir, mesafe de tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır.

"Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, toplu taşıma araçları, sahiller, plajlar... Kalabalık yerlerde virüsün bulaştığını biliyoruz.

"8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklandı. Din görevlilerimiz, toplu ibadet kaynaklı merasimleri önlemek için çalışma başlattı. Düğünlerde gözlemci bulundurulması konusunda hazırlık söz konusu. Sağlık Bakanlığı, birçok bakanlık ile iş birliği içinde. Amaç tedbirlere uymayanların tedbirlere uyanları riske atmasını önlemektir.

"Covid-19'la mücadelede kendini riske atan topluma karşı sorumluluğunu da çiğner. Konunun ahlaki bir boyutu var. Hekimlerimizi, bizleri düşünen bir duruma değinmek zorundayım. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı için 18 bin kişiye ceza kesildi. Tedbirlere uyum kendiliğinden, yaptırımsız olmalıydı. Mecburiyet olmasa bile kullanılmalıydı. Mesafe saygının şartı kabul edilmeliydi. İl Hıfzıssıhha Kurulu gereken tedbirleri alıyor.

"Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabildiğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız bin seviyelerinde. Diyarbakır Konya adana Gaziantep başta olmak üzere bazı yerlerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımdan çok belli şehirlerdeki artışlardan kaynaklanıyor.

Hastalığın tırmandığı ülkeler sonbahar için karamsar, biz de bunu hesaba katmalıyız. Mücadelede yerimizi koruyalım, terk etmişsek yerimizi yeniden alalım. 83 milyon bir olalım. Bilim Kurulu üyelerimizin selamını iletiyorum.

İstanbul'un piki tamamladığını giderek aşağı düştüğünü görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizi. Eskişehir, Ankara, Kütahya, Sakarya gibi daha tamamlamadığını ve devam ettiğini görüyoruz.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Anadolu'daki illerimizde ise 14. haftada Hakkari, Kütahya, 16. haftada Bursa, Van, 17. haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ayfon'un pik olduğunu görüyoruz. Anadolu'da birinci dalga devam ediyor.

Bugüne kadar 1 milyon 364 binden fazla insanı taradık. Ortalama filyasyon süremiz ortalama 48 saatken son günlerde 12'ye indi.

Ortalama yoğun bakımda kalış süremiz de giderek düşüyor. Yatış süresi 21 22 günden, 3 günlere kadar indiğini, yoğun bakım sürelerinin 18-20 günden 2 günlere indiğini gösteren bir tablo.

Son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Son 3 gün ortalamasıyla en az vaka görülen iller: Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ancak bayram için il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebilir. Bayrama göre illerdeki vaka seyrine göre il hıfzıssıhha kurulu bu anlamda il bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşacağız.

Uygulanamayacak hiçbir şeyi önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna öğrencilerimiz için en uygun olan çözüm şeklini geliştirme noktasındayız. 31 Ağustos'ta okulların açılacağı bir takvim belirtilmesi gerektiği için açıklandı. Salgının seyrine göre online, uzaktan erişim önerilebilir. Karar, bakanlar kurulunun alacağı bir karar. Bu anlamda 4 metrekare konusu, kapalı alanın 4 metrekare olması şeklinde. Sınıfta 1 metre mesafenin korunması. Detaylarla ilgili Bilim Kurulu çalışmaya devam edecek.

31 Ağustos olarak açıklandı. Salgının seyrinde farklılık olmazsa açılmış olur. Farklılık olursa eğitim uzaktan olarak devam eder ya da farklı yöntemlerle devam eder. Öğrencinin sırasına oturana kadar maske takmasını önemsiyoruz. Oturduktan sonra maskesini çıkarabilir.

Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar süreç başarılı seyretti. Klinik çalışmalardaki sonuçlar önemli olacak. O da 3-4 ay sürer sanıyorum, geçiliğinde daha ayrıntılı bilgi vereceğim.

Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok.

Yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını salgının ilk döneminde yüzde 62'yi geçmemişti. Şimdi yüzde 59-61 oranında ama şu dönemde acil olmayan hastaları da 1 Haziran'dan itibaren kabul ediyoruz. O zaman daha çok Covid'li hastayı yatırıyorduk şu an acil olmayan hastaları da alıyoruz. Bu hastalarla birlikte yüzde 59-61.

Bilim Kurulu'ndan hiçbir üyemiz hiçbir ödenek almıyor. Gönüllük esasına dayanarak bunu yürütüyor. Bu Bilim Kurulu Hıfzıssıhha Kanunu içinde sağlık şurası söz konusu fakan süreçte sağlık şurası kaldırıldı. Olmayan sağlık şurasının Bilim Kurulu olur mu? Atama söz konusu olabilir mi? Sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Biz önerilerimizi yapıcı yapalım. Mücadelemiz Koronavirüs'le olsun. Sağlık sistemimizle ve sağlık ordumuzla gurur duyalım.