Sağlık Bakanı Koca: ABD Sağlık Bakanı Alex Azar bizden tedavi protokollerini istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ile gerçekleştirilen toplantıda neler yaşandığını anlattı. Türkiye'nin pandemi ile mücadelesinin beğenildiğini aktaran Bakan Koca, aynı gün görüştüğü ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın tedavi protokolleri istediğini ifade etti.

"İstanbul ne Vuhan’a benzer ne New York’a" diyen Koca, "Noktasal hedeflere yöneliyoruz, pozitif olanı tespit edip izole ediyoruz, gerekirse tedaviye başlıyoruz. Bir dedektif gibi iz sürüyoruz. Temaslıları buluyoruz, temaslıların temaslılarını buluyoruz. İstanbul’da salgını kontrol almanın tek yolu buydu" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, “Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığınız toplantı nasıl geçti?" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

Toplantı iki saat sürdü

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında iki saate yakın süren bir toplantı oldu. 12 dakikalık bir sunum yaptık toplantıda. Toplantıdan sonra ben sosyal medyada Türkçe, “Başarılarımızı anlattık, Türkiye’nin sunumu ilgi gördü” diye yazdım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, bu mesajı takipçileriyle paylaşarak söylediğimize onay vermiş oldu.

Türkiye'nin yaptığı üç şeyden etkilendiler

Bu kadar vakaya rağmen hastane yükümüzün bu kadar az olması... Bundan etkilendiler. Zatürreye dönüşme oranının yüzde 64’ten yüzde 12’ye düşmesi... Bundan etkilendiler. Yoğun bakıma geçiş sayısının ve yoğun bakımda kalış süresinin azalması... Bundan da etkilendiler.

"Filyasyon yöntemini uygulayan tek ülkeyiz"

Bu yöntemi uygulayan tek ülkeyiz. Noktasal hedeflere yöneliyoruz, pozitif olanı tespit edip izole ediyoruz, gerekirse tedaviye başlıyoruz. Bir dedektif gibi iz sürüyoruz. Temaslıları buluyoruz, temaslıların temaslılarını buluyoruz. Biz bu yöntem sayesinde İstanbul’da salgını gerilettik. İstanbul ne Vuhan’a benzer ne New York’a... İstanbul’da salgını kontrol almanın tek yolu buydu.

ABD Sağlık Bakanı tedavi protokollerini istedi

Dünya Sağlık Örgütü toplantısının yapıldığı gün ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile de görüştüm. Ben daha anlatmadan, “Nasıl yaptınız?” diye sordu. Ben de anlattım. Özellikle tedavi yöntemlerimizle ilgili olarak, “Sizin erken dönemde belirlediğiniz yöntemlerin geçerli olduğunu, biz yeni yeni görmeye başladık” dedi ve bizden tedavi protokollerini istedi.

“Organize sanayi bölgelerinde testlere başladık. Buralarda çalışanların tümüne test yapacağız. Bugün mesela Gebze’deki organize sanayi bölgesinde 3500’e yakın test yaptık. Çalışma hayatında bulunanlara yönelik bu testleri sürdüreceğiz.”