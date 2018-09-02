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SAĞLIK BAKANI KOCA: 6 DERİ ŞARBONU VAKASI TEDAVİSİ DÜZENLENDİKTEN SONRA HASTANEDEN TABURCU EDİLMİŞTİR

  Haber: İstanbul DHA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir" dedi

02 Eylül 2018 12:46

 


Haber: İstanbul DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, \"Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir\" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Silivri\'de görülen şarbon hastalığıyla ilgili  yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir.  Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir.
 

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