Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon doz aşı anlaşmamız var, bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen 3 aşı için Türkiye'nin toplamda 270 milyon anlaşması olduğunu söyleyerek, "Bu güce güvenin" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, günlük vaka sayısının 9 binin altına düşmesi sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" dedi.

Koca, paylaşımının devamında, "Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Uğur Şahin ile birlikte duyurmuştu

BioNTech firmasının kurucusu ve tepe yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen haftaki Bilim Kurulu toplantısına bağlanırken, "Türkiye'ye Haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" demişti.

Koca, aşı tedariğinde bir sorun olmadığı takdirde haziran ayında 20 yaşa kadar aşılamaya başlanacağını söylerken, normalleşme sürecine ilişkin "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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Sinovac'ın teslimatında aksaklıklar olmuştu

Sağlık Bakanı Koca, Nisan ayının sonunda "Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor" açıklamasını yapmıştı.

Koca, "Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir" demişti.

12 Mayıs'ta bir süredir tedariği yapılmayan CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağı Türkiye'ye gelmişti.