Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin okullar açılmadan aşılanmaya başlayacak olmasını duyurmasının ardından gelen eleştiriye "13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" yanıtını verdi.

Koca, Twitter hesabından "Öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlıyoruz" dedi. Bilgisayar mühendisliği öğretmeni Cem Say, Koca'nın duyurusuna, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii." eleştirisini yöneltti.

Koca: Eylülden önce üniversite öğrencileri de aşılanacak

Bakan Koca, Say'ın eleştirisine yanıt vererek, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." açıklamasını yaptı.

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