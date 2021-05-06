Sağlık Bakanı Koca, 10 ilden 9'unun yanlış yazıldığı tabloyu düzeltti: Teknik hata

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilden 9'unun yanlış yazıldığı 'vaka sayısının en çok azaldığı iller' tablosunu düzeltirken, "Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir" dedi.

Koca'nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına düşen vaka sayısının en çok azaldığı iller paylaşımının Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta paylaştığı verilerle uyuşmadığı ortaya çıkmıştı. Koca, vakaların en çok azaldığı ilin İzmir olduğunu belirtmiş ancak Sağlık Bakanlığı verilerine göre vakaların en çok Çanakkale'de azaldığı görülmüştü.

T24'ün gündeme getirdiği tablo hatasına ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum."

10 ilden 9'u yanlış

Bakan Koca'nın dün yaptığı paylaşımda İzmir'de 100 bin kişi başına vaka sayısının 399,78 azalarak 439,11'e düştüğünü belirtti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın haftalık vaka haritasına göre bu ilin İzmir değil, Çanakkale olduğu görülüyordu.

Koca'nın paylaştığı verilerde vaka düşüşü yaşanan diğer illerin de isimlerinin yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Verilere İstanbul yerine Sakarya'nın, Giresun yerine Adana'nın, Yalova yerine Kırşehir'in, Tekirdağ yerine Kars'ın, Bayburt yerine Tokat'ın, Kocaeli yerine Batman'ın, Sinop yerine Nevşehir'in, Kırklareli yerine Manisa'nın yazıldığı görülüyordu.

Verilerde ismi doğru yazılan tek şehir ise Zonguldak olmuştu.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanlığı'nda tablo skandalı: Vaka sayısının en çok azaldığı 10 ilden 9'u yanlış!

Bakan Koca'nın paylaştığı ilk tablo





Bakan Koca'nın paylaştığı düzeltilmiş tablo



