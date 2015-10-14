Sağlık Bakanı: Kan anonsu yapanlar provokatörlerdir, ikisi tespit edildi

Ankara'daki barış mitingi öncesinde meydana gelen ve en az 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bu terör eylemi sonrasında yine terör odaklarının amacına uygun hareket edenleri, provokasyon yapanları kınıyorum. Provokasyonlardan bir tanesi, o iki saatlik acil yaşatabilme sürecinde, kan anonsu yapanlar provokatörlerdir" dedi.

Ankara'daki terör saldırısının ardından, terör odaklarının amacına uygun hareket edenleri kınadığını, iki saatlik acil yaşatabilme sürecinde, kan anonsu yapanları "provokatör" olarak nitelendiren Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "O iki provokatör tespit edilmiştir. Bu iki provokatörün biri sağlıkçı değildir, basın ve medya eğitimi görmüş provokatör biridir. Diğeri de Ankara ile, hastanelerimizle alakası olmayan Karadeniz'den gelmiş bir provokatördür. Oradaki amaç; duyguları tahrik ederek, hizmetin aksaması, ölü sayısının artmasıdır" açıklamasında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da isim vermeden eleştiren Müezzinoğlu, "TBMM'ye gelmiş bir siyasi partinin genel başkanı, utanmadan, sıkılmadan yine toplumsal paniği artırmak, tahriki yükseltmek adına vefat eden vatandaş sayısını ısrarla yüksek söyleyerek paniği artırmak istiyor. Bu terör olayının amacına hizmet etmek için inatla diyorlar ki; 'Ölü sayısı, 128'. Hadi gel ispatla bakalım? Bu kadar izandan, ölçüden, sağ duyudan uzak, vicdani olmayan açıklamalarla bu ülkenin huzurunu bozamayacaklar" ifadelerini kullandı.



Yıldırım Belediyesince yaptırılan Temenyeri Kapalı Pazaryeri ve Otoparkı'nın açılış töreninde konuşan Müezzinoğlu, milletin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, demokrasiye olan tutkusuna karşı cumartesi günü Ankara'da yapılan terör saldırısını lanetlediğini söyledi. Milletin acısını gönülden paylaştığını dile getiren Müezzinoğlu, "Bu terör eyleminin gerek üst aklına, uygulayıcılarına, her halükarda bu ülke ve bu millet en ağır bedeli ödetecek güce sahiptir. İnşallah en kısa zamanda milletimizin birlik ve beraberliğine, demokrasimizin geleceğine ve bu anlamda kardeşçe gelecek hayallerimizin karartılması adına işlenen bu cinayet ve terör eyleminin üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu.



"Bugün itibariyle hastanelerimizde 131 hastanın 51'i yoğun bakımda" diyen Müezzinoğlu, bu hastaları şifayla sevdiklerine kavuşturabilmenin mücadelesini verdiklerini anlattı. Müezzinoğlu, ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade ederek, yaklaşık 2 aydır terör eylemleriyle milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin asla başarılı olamayacağını vurguladı.

"Kelimeyi seçerek söylüyorum; bunlar haindir, provokatördür"

Müezzinoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Bu terör eylemi sonrasında yine terör odaklarının amacına uygun hareket edenleri, provokasyon yapanları kınıyorum. Provokasyonlardan bir tanesi, o iki saatlik acil yaşatabilme sürecinde, kan anonsu yapanlar provokatörlerdir. Kan ihtiyacımızın olmadığını ısrarla söylememize rağmen 'Hastanelere olabildiğince kan bağışı için gelsinler, bizim yaşatmak için uğraştıklarımızı, hizmet verenleri engelleyelim ve orada ölüm sayısı artsın' diye... O iki provokatör tespit edilmiştir. Bu iki provokatörün biri sağlıkçı değildir, basın ve medya eğitimi görmüş provokatör biridir. Diğeri de Ankara ile, hastanelerimizle alakası olmayan Karadeniz'den gelmiş bir provokatördür. Oradaki amaç, duyguları tahrik ederek, hizmetin aksaması, ölü sayısının artmasıdır. Onlar, 'Ölü sayısı artsın ki bizim bu milletin ayrışmasına karınca kararınca tuzumuz olsun' diyen hainlerdir. Kelimeyi seçerek söylüyorum; bunlar haindir, provokatördür."

Demirtaş'a: Vefat eden vatandaş sayısını ısrarla yüksek söyleyerek paniği artırmak istiyor

TBMM'ye gelmiş bir siyasi partinin genel başkanı, utanmadan, sıkılmadan yine toplumsal paniği artırmak, tahriki yükseltmek adına vefat eden vatandaş sayısını ısrarla yüksek söyleyerek paniği artırmak istiyor. Bu terör olayının amacına hizmet etmek için inatla diyorlar ki; 'Ölü sayısı, 128'. Hadi gel ispatla bakalım? Bu kadar izandan, ölçüden, sağ duyudan uzak, vicdani olmayan açıklamalarla bu ülkenin huzurunu bozamayacaklar."



