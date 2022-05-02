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Sağlık Bakanı: Gönüllerdeki bayrama bugün kavuştuk

02 Mayıs 2022 08:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınında kısıtlamaların kaldırıldığı dönemde, "Gönüllerdeki bayrama bugün kavuştuk" paylaşımını yaptı. 

Koca, bayram mesajında, "Gönüllerdeki Bayrama bugün kavuştuk. Mübarek olsun." ifadesini kullandı. 

Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüssalgınbayram
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