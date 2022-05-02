Sağlık Bakanı: Gönüllerdeki bayrama bugün kavuştuk

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sağlık Bakanı <strong>Fahrettin Koca,</strong> Koronavirüs salgınında kısıtlamaların kaldırıldığı dönemde, "<em>Gönüllerdeki bayrama bugün kavuştuk"</em> paylaşımını yaptı. </p>\n<p>Koca, bayram mesajında, <em>"Gönüllerdeki Bayrama bugün kavuştuk. Mübarek olsun."</em> ifadesini kullandı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/05/1651468180157-ekran-resmi-2022-05-02-08.07" alt width="450" height="88" /></p>\n</body>\n</html>