T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı; İstanbul oldu

"Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık"

24 Nisan 2020 17:34

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, Türkiye’nin 'Vuhan’ı oldu. 3’er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla bulaşı zincirini tespit etti. Hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti" diye konuştu.

ETİKETLER

vuhançinkoronavirüsfahrettin koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24