Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı; İstanbul oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, Türkiye’nin 'Vuhan’ı oldu. 3’er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla bulaşı zincirini tespit etti. Hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti" diye konuştu.