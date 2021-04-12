Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama sinyali

Koca, Donat'ın “Ramazan'da, 'İşyerleri kapatılacak' kararı alınırsa çok kişi geçim sıkıntısı çeker. Özellikle de küçük esnaf bu konuda tedirgin” sözlerine "Biliyorum. Haklılar... Ama Covid- 19 tablosu da bildiğiniz gibi ürkütücü. Ramazan ayı ile ilgili kuralları ve olması gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler” yanıtını verdi.

Daha önce bulaşın bugünkü gibi yaygın olmadığını şimdi ise virüsün değişime uğradığını ve vaka sayılarının çok yoğun şekilde arttığını belirten Koca, “Kasım ve Aralık ayları pikine göre, şimdi daha kısa zamanda, daha yoğun bir günlük artış tablosu ile karşı karşıyayız” dedi. Koca yarın düzenlenecek kabine toplantısında ise genel bir değerlendirme yapılacağını belirtti. Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya, memleketi Konya, Covid-19 atlatan halası ve ailesi ile ilgili soruya da, “Konya'da bulaş artıyor. Endişeliyim. Annem, babam, amcalarım, kardeşlerim iyiler, halam da...” yanıtını verdi. Koca, "Sırası gelen aşı olmalı, mutlaka, çok önemli. İkisini birlikte götürmeliyiz: Aşı ve önlemler... Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum" dedi. TIKLAYIN - Bilim Kurulu bugün, Kabine yarın toplanıyor; işte ele alınması beklenen yeni kısıtlamalar