Bakan Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılan en ödeme süresinin 3 ay daha uzatıldığını söyleyerek, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.

Koca şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum."

TIKLAYIN - Resmi Gazete'de yayımlandı; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak