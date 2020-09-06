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Ekonomi

Bakan Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay daha uzatıldı

06 Eylül 2020 12:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılan en ödeme süresinin 3 ay daha uzatıldığını söyleyerek, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.

Koca şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum."

TIKLAYIN - Resmi Gazete'de yayımlandı; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

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