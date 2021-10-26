Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlerle ilgili verilen soru önergelerini yanıtsız bıraktı

Asistan hekimlerin zor çalışma koşulları ve yaşadıkları baskılar, Koronavirüs salgını döneminde istifa ve ölümlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle asistan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin verilen beş ayrı soru önergesinin yanıtsız kaldığı öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, şubat ayında intihar etmişti. Yalçın’ın mobbing yüzünden sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Olayın ardından sağlık meslek örgütlerinden, asistan hekimlerin çalışma koşullarını eleştiren açıklamalar gelmişti. Buna karşın yapılan açıklamalar dikkate alınmadı ve asistan hekimlerin yaşadığı sorunlar Ankara Şehir Hastanesi’nde 36 saat nöbet tuttuktan sonra aracıyla park halindeki kamyona arkadan çarparak yaşamını yitiren 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berin Şen ile yeniden gündeme geldi.

TBMM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya koronavirüs salgını dönemi boyunca asistan hekimlerin çalışma koşullarıyla ilgili beş ayrı soru önergesi verildi. Bu önergelerde hekimlerin uğradığı mobbing ve çalışma koşullarının düzeltilip düzeltilmeyeceği soruldu. Ancak Koca, hiçbir önergeye dönüş yapmadı. CHP’nin, hekimlerin araştırılması için verdiği iki araştırma önergesi de gündeme alınmadı. Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, verdikleri önergelerin gündeme alınmamasına tepki göstererek, “Asistan hekimler nöbet süreleri, ek ücretler gibi konularda haklarını bekliyor” dedi.