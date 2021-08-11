Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 4 ildeki selde 1 kişi kayıp, 17 kişi selden etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerine ilişkin, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan selde 1 kişinin kaybolduğu, 17 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sellere ilişkin son durumu paylaştı.



Koca, "Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4'ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok. Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8’i ambulansla hastaneye nakledildi.



Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca'da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu'da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun" dedi.