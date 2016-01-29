Sağlık Bakanı: Domuz gribinden 57 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Sağlıkta Gelecek Vizyonu" programında konuşarak domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısını 57 kişi olarak açıkladı. Tüm dünyada korku yaratan Zika virüsüyle ilgili de Müezzinoğlu "Türkiye şu anda zika virüsü tehditi altında değildir" açıklamasını yaptı.

Zaman'ın haberine göre; "Sağlıkta Gelecek Vizyonu" porgramında konuşan Sağlık Bakanı Mehmet, Türkiye'de Domuz Gribinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir soruya, "Hastalıktan çok, ne yapmamız gerekenleri bilmemiz gerekiyor. Her kış ayı grip, nezle… İnsanı tehdit eden bir rahatsızlık. Kasım aralık aylarında herhangi bir yaygınlaşma görmedik. Aralık sonu ve ocak ayında durağan dönemini tamamladı, şimdi iniş döneminde. Rakamlar yanımda yok ama yaklaşık rakamları söyleyeyim. H1N1 virüsüyle ilgili 480 örnek alındı. Bunların yaklaşık 280'inde H1N1 virüsü tespit edildi. 120'sinde de negatif tespit edildi. H1N1 virüsünden 57 kişiyi de kaybettik. Önemli olan soğukkanlı, sağ duyulu, tedbir olarak da el hijyeni çok önemli. Merhabalarda, yakın temastan uzak durulmalı. O sıcak mesafeyi göz sıcaklığı ile sağlamak herhalde doğru olanı. Bol sıvı alınmalı.Antibiyotiğin zararı var yararı yok. Bünyenin direncini azaltacak ilaç kullanımından uzak durulmalı. 'Doktora gittim bir antibiyotik bile yazılmadı' denilmemeli" diye konuştu.

"Zika virüsü şu anda Türkiye için önemli bir risk, tehdit değil"

Zika virüsünün Türkiye'yi tehdit edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, "Tıbbın bugün ben şu tedbiri aldım diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Şu anda Türkiye için önemli bir risk, tehdit söz konusu değil" dedi.