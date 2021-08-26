Sağlık Bakanı: Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-1s2bzr4">\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşılamalarına ilişkin olarak paylaşım yaptı. </span></div>\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"> </div>\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "</span><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><em>Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?"</em> ifadesini kullandı. </span></div>\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"> </div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/08/1629980270873-ekran-resmi-2021-08-26-15.17" alt width="660" height="199" /></div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1r5su4o">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>