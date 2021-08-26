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Koronavirüs

Sağlık Bakanı: Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?

26 Ağustos 2021 15:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşılamalarına ilişkin olarak paylaşım yaptı. 
 
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?" ifadesini kullandı. 
 
 
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