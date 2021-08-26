Sağlık Bakanı: Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşılamalarına ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?" ifadesini kullandı.