Sağlık Bakanı: Başbakan, revizyona ihtiyaç duyabilir

Sağlık Bakanı Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın istifa etmesiyle ilgili, "İktidar partisi olarak bir ekiple hizmet ediyorsunuz ve burada sorumluluk kendisine verilmiş olan kişiler. Başbakanımız zaman zaman böyle revizyonlara ihtiyaç duyabilir" dedi.

Akdağ’ın ilgili açıklaması şöyle:

"Çok tabidir bu. İktidar partisi olarak bir ekiple hizmet ediyorsunuz ve burada sorumluluk kendisine verilmiş olan kişiler Başbakanımız zaman zaman böyle revizyonlara ihtiyaç duyabilir. Bazen de arkadaşlarımızın kendisi de bunu talep edebilir. Bunlar çok tabidir. AK Parti siyasette kişilerin değil ilkelerin, kişilerin değil partinin kurumlarının etkin olduğu kurumsallaşmış bir siyaset yapısını Türkiye’ye yerleştirmiş bir partidir. Bu yüzden bunları tabi karşılamak gerekir. Bu tip değişiklikler olur, önümüzdeki günlerde de bu tür değişiklikler olacaktır. Yarın olacaktır anlamında söylemiyorum ama bunları çok normal karşılamak gerekir. Geçmiş dönem Türkiye’si ile kıyaslarsanız Türkiye’de bakanlık sürelerinin önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar daha uzun olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle gerçekleşmiş bir değişiklik olarak görüyorum. Efkan kardeşime de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevi yeni alan Süleyman Bey’e, Çalışma Bakanı olan Sayın Müezzinoğlu’na da başarılar diliyorum."