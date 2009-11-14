Sağlık Bakanı Akdağ'ın konvoyunda kaza

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Erzurum ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler'in makam otosuyla, bir koruma aracı çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, bazı toplantı ve etkinliklere katılmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Akdağ'ı Erzurum Havalimanı'nda karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Küçükler'i taşıyan Cengiz Murat'ın kullandığı 25 AZ 001 plakalı makam aracıyla, bir koruma aracı hava limanı yolunda çarpıştı.

Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada, Başkan Küçükler ayağından hafif yaralanırken, Sağlık Bakanı Akdağ'a ziyaretlerinde eşlik etmeyi sürdürdü